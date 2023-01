Bridgerton-acteur heeft knapste gezicht van de wereld

Het gezicht van de Britse acteur Regé-Jean Page komt het dichtst in de buurt van perfectie. Dat concludeert althans een Britse cosmetische chirurg die het gezicht van beroemde mannen analyseerde aan de hand van de gulden snede, een wiskundige maatstaf voor perfectie.

De arts, Julian De Silva, berekende met software welke beroemdheid volgens deze methode het knapst is. Page, bekend van zijn hoofdrol in de Netflix-hit Bridgerton, belandde op de eerste plaats met een score 93,65 procent. Chris Hemsworth volgt op korte afstand met 93,53 procent en Michael B. Jordan eindigde op de derde plaats met 93,46 procent. Andere 'perfecte' gezichten in de top tien zijn van onder anderen Harry Styles, Robert Pattinson, Henry Cavill, Bradley Cooper en Brad Pitt.