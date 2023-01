Prins Andrew: ‘Badkuip was te klein voor seks’

Prins Andrew en de familie Maxwell doen er veel aan om de wereld te laten geloven dat de prins geen wilde dingen gedaan kan hebben in Ghilaone Maxwell's flat met Virginia Giuffre. De laatste zegt dat de prins seks met haar had in het bad van Maxwell, toen zij 17 was. Jeffrey Epstein had haar 'uitgeleend' aan de prins.

Vorige jaar betaalde de prins nog 10 miljoen pond aan Giuffre om haar zwijgen te kopen. Maar nu is er een nieuw offensief om 'aan te tonen' dat haar beschuldigingen niet waar kunnen zijn. Belangrijkste bewijsstuk: het bad is de klein. Er werd een foto vrijgegeven aan de Britse pers waar twee mensen in het bad zitten, met een papieren masker voor van Giuffre en de prins.

De prins hoopt dat zijn reputatie hersteld gaat worden. „Hij zegt dat er binnenkort details openbaar worden gemaakt die het beeld dat mensen over hem hebben zal veranderen.”