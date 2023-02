Paul McCartney gaat helemaal los op Valentijnsdag

Paul McCartney legt zijn vrouw altijd flink in de watten op Valentijnsdag. De zanger "overdrijft" naar eigen zeggen volledig en gaat helemaal los. "Het blijft niet bij één kaartje, er zijn in de hele kamer kaartjes verstopt en soms vieren we het de volgende dag nog. Het is compleet idioot", zegt de 80-jarige Beatle in een vraaggesprek met zijn fans op zijn website.

De Britse zanger pakt sowieso graag uit tijdens feestdagen. "Als er een excuus is om plezier te maken, dan ga ik er volledig voor. Met Kerstmis ga ik los met lampjes in bomen en kerstverlichting, heel overdreven."

Zijn vrouw verwennen op feestdagen als Valentijnsdag vindt McCartney een belangrijk onderdeel van zijn rol als echtgenoot. Ook probeert hij behulpzaam te zijn voor Nancy, met wie hij sinds 2011 getrouwd is. "Als er een probleem is, ben ik graag de sterke man. Ik wil graag de persoon zijn waar Nancy op kan bouwen en op wie ze kan leunen als ze het moeilijk heeft."