Jaimie Vaes: aangifte gedaan om reeks incidenten afgelopen jaren

Wat Jaimie Vaes betreft is het "de grootste misvatting" dat zij alleen vanwege "het auto-incident" aangifte tegen haar ex Lil Kleine heeft gedaan. "Het gaat om een reeks incidenten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden", zegt Vaes in Open Kaart, een YouTube-programma van influencer Robbert Rodenburg. Vaes spreekt over geweldsincidenten "thuis, maar ook buitenshuis". "Waar alleen een bepaalde kleine groep vanaf wist", gaat ze door. De opeenstapeling van incidenten heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Vaes besloot voor zichzelf op te komen en "uit deze situatie te stappen". "Als ik terugdenk over alle keren dat het fout is gegaan, dan is dit misschien wel het minst heftige geweest", zegt Vaes over de beelden die via juicekanaal Life of Yvonne zijn uitgelekt. Vaes stuurde die beelden overigens zelf op aan Yvonne Coldeweijer, de vrouw achter het bewuste juicekanaal. Volgens haar wist Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, direct dat Vaes de beelden had gelekt en was hij "furieus". "Ik had nooit eerder op die manier van mij afgebeten. Ik heb het altijd maar laten gaan. Dat het zo'n ommekeer was, was voor hem ook nieuw." Hoofd niet tussen de deur De laatste periode is er veel te doen rondom de video van "het auto-incident". Vaes zou namelijk niet met haar hoofd tussen de deur hebben gezeten op de beelden, zoals in de media is beweerd. "De eerste keer dat dat door Yvonne en vervolgens heel veel media werd opgepakt, heb ik dat toen rechtgezet? Nee. Voelde ik die behoefte? Absoluut niet, op dat moment", zegt ze daarover. "Hij had het makkelijk kunnen tegenspreken. Maar voor de persoon die mij dit leed heeft aangedaan, voel ik op dat moment niet de behoefte om het recht te zetten." Vaes zegt dat nooit uit haar mond is gekomen dat ze met haar hoofd tussen de deur is geklemd. "Dat is ook aan mij niet gevraagd en als me dat gevraagd werd, bijvoorbeeld door de politie, heb ik daar altijd eerlijk mijn verhaal over gedaan." Ze vindt het jammer dat Coldeweijer het gesprek tussen haar en Vaes heeft opgenomen en eind januari heeft gelekt. Vaes is de roddelvlogger wel "dankbaar", maar vindt het raar dat ze "een anti-Jaimie-turn" heeft genomen. Eind januari werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) Scholten niet meer verdenkt van een poging tot zware mishandeling. De artiest wordt alleen nog verdacht van poging tot mishandeling. Vaes en Scholten gingen in februari vorig jaar uit elkaar nadat beelden waren uitgelekt waarop te zien is dat de rapper zijn ex tussen een autodeur klemt. Scholten werd als gevolg daarvan opgepakt. Het OM doet nog altijd onderzoek naar de zaak.