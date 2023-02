Hof wil dat Paul McCartney optreedt bij kroning Charles

Paul McCartney zou hoog op het lijstje staan van artiesten die het Britse hof wil strikken voor een optreden tijdens de kroning van koning Charles begin mei. Dat zegt een insider tegen het tabloid The Sun. "De organisatie wil Paul heel graag strikken voor dit historische optreden. Het idee dat een Beatle optreedt op de grote dag van koning Charles zou het helemaal af maken. Andere acts zouden dan rondom hem op kunnen treden", denkt de bron. Volgens de ingewijde is de 80-jarige zanger "perfect" voor de gelegenheid vanwege zijn "uitgebreide repertoire en wereldwijde aantrekkingskracht". De kroning van Charles vindt plaats op zaterdag 6 mei. Op zondag wordt er een speciaal kroningsconcert gehouden dat live vanuit Windsor Castle bij de BBC wordt uitgezonden. Het is nog niet bekend wie er dan allemaal zullen optreden. Volgens Buckingham Palace gaat het om een combinatie van "internationale muziekiconen en hedendaagse artiesten". Ook speelt een orkest "van wereldklasse", dat wordt vergezeld door "een paar van de grootste entertainers en dansers".