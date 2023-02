Dit is de ‘oudere’ vrouw die prins Harry heeft ontmaagd

De Britse prins Harry (39) liet in zijn biografie een smeuïge passage noteren over zijn ontmaagding op zijn 17de. 22 jaar later treedt de vrouw in kwestie naar voren om haar kant van het verhaal te vertellen aan de Britse krant The Sun.

De nu 40-jarige graafmachine-bestuurder Sasha Walpole vertelt over een dronken avond, waar 'zeker tien shotjes tequila, Baileys en sambuca' werden genuttigd. Het was haar 19de verjaardag en prins Harry was ook van de partij.

“We waren aardig dronken”, legt Walpole uit. “We kropen buiten over een hek naar een veld. Ik gaf hem een sigaret en stak de mijne en de zijne aan. Daarna begon hij me te kussen. Van het ene kwam al snel het andere. Uiteindelijk zijn we op de grond geëindigd. De seks was passioneel en spannend omdat we wisten dat het eigenlijk niet mocht.” Het hele gebeuren speelde zich achter een pub af in de natuur. “Het was een wham-bam tussen twee vrienden, dat maar vijf minuten duurde.”

Walpole en prins Harry zagen elkaar vaak tijdens polowedstrijden. “Voor mij was hij niet prins Harry. Hij was Harry, een vriend waarmee het een beetje uit de hand was gelopen.” Ze is geschrokken dat hun 'vernederende' avontuurtje, zoals Harry het beschreef, opeens overal ter wereld breed werd uitgemeten in de media. “Niemand heeft me gewaarschuwd dat ik in het boek zou staan. Harry of zijn mensen hadden me dat wel mogen zeggen. Ik leid een rustig leven, dit heb ik niet gevraagd. Ik heb het 21 jaar lang geheim gehouden.”

Hier zijn foto's van Sasha Walpole samen met een jonge prins Harry te zien: