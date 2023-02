Grote verliezer van mislukte fusie tussen RTL en Talpa is John de Mol: ‘Vermoed dat hij hier wel ziek van is’

Het gaat niet goed met Talpa. De programma's van de zender floppen vrijwel allemaal en nu gaat ook nog de deal met RTL niet door. "De grote verliezer van de gestrande deal is John de Mol.”

Dat zegt tv-kenner en maker van de mediapodcast Content wars Kirsten Jan van Nieuwenhuijzen in De Telegraaf. "Ik vermoed dat hij hier wel ziek van is. RTL heeft in de toekomst geïnvesteerd met Videoland, Talpa heeft de bus gemist op dat vlak. Daarbij moet je ook content hebben waar mensen naar willen kijken. Dat is nu niet het geval met de programma’s van SBS.”

Met RTL gaat het een stuk beter dan met Talpa, reageert oud-zenderbaas Fons van Westerloo. "Veel formats floppen. De zender moet het vandaag de dag vooral hebben van kijkcijferkanon Vandaag Inside. Dat is kwetsbaar, als Johan Derksen omvalt dan is dat succes afgelopen.”

"Het gaat vooral mis in de combinatie van het produceren van programma’s én het beheren van zenders", legt Van Westerloo uit. "Terwijl als producent moeten onderhandelen met een zender gezonder is. Soms valt er dan wat af. Nu staat er iemand aan het roer die op zijn ideeën geen nee accepteert. Er worden dan te vaak dingen geprogrammeerd die niet werken.”

Van Nieuwenhuijzen beaamt dat. "De Mol kan zeggen: ik geloof hierin. Hij knalt er geld tegenaan en kijkt of een programma wat doet. Talpa is geen beursgenoteerd bedrijf en hoeft met niemand rekening te houden. Dat nemen van risico’s is bewonderenswaardig, er zijn weinig mensen die dat momenteel durven. Het nadeel is dat het lijkt alsof niemand anders iets te zeggen heeft bij Talpa.”