Ruim 54,7 miljoen euro opgehaald op Giro555 voor Turkije en Syrië

Tot nu toe is ruim 54,7 miljoen euro ingezameld op Giro555 voor de getroffenen van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat werd bekendgemaakt in het actiecentrum in Beeld & Geluid op de landelijke actiedag. Aan het begin van de middag was de tussenstand 41,9 miljoen euro en de actiedag begon met een bedrag van ruim 28,6 miljoen euro. Zangeres Karsu, die zelf meerdere familieleden heeft verloren in Turkije, onthulde de tussenstand. Ze zat ook in het belpanel en treedt woensdagavond op tijdens de live-uitzending op tv.