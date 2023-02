Non-binaire zanger Sam Smith wil graag ‘fisher-them’ worden

De Britse Sam Smith is de laatste weken flink in het nieuws. De 30-jarige singer-songwriter verdeelt het publiek met zijn provocatieve media-optredens. Die corrigeert BBC-presentator Alex Jones tijdens een interview in The One Show en zegt dat die graag een 'fisher-them' wil worden.

De halve wereld viel over hen heen toen die tijdens de Grammy Awards 2023 een nogal verhit en satanisch optreden uit de hoge hoed toverde. Hun nieuwe hit Unholy – waarin die te zien is als de duivel, omringd door een stel schaarsgeklede, rondborstige aanbidders – was het meest besproken item van de avond.

Sam Smith dresses as the devil in Satanic performance of “Unholy” during The Grammys. pic.twitter.com/87UG92oUvM — The Post Millennial (@TPostMillennial) February 6, 2023

Vervolgens stond die op de rode loper voor de BRIT Awards in een futuristisch zwart glimmend pak met opgeblazen pijpen. Wederom raakte de social media-goegemeente niet over hen uitgepraat.

stop hating on sam smith istg. this look is weird yes, but its so much more interesting than a basic black boring suit pic.twitter.com/GCBmP5aQB0 — ☀️ (@inholyfluux) February 11, 2023

Smith kwam uit de kast als 'genderqueer' in 2017 en liet twee jaar later weten dat die zijn voornaamwoorden veranderde van 'hij/hem/zijn' naar 'die/hen/hun', oftewel they/them in zijn moerstaal. Maar hoe zeg je dan dat je houdt van vissen en hier je beroep van wilt maken?

De zanger maakt dat duidelijk op de BBC door twee keer de term 'fisherthem' te gebruiken in plaats van fisherman: “Yeah, i'd love to be a fisherthem”, legt die uit.