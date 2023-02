Dochter Linda: mijn moeder ‘zoekt iets uit’ met Jeroen

Noa Vahle, de dochter van Linda de Mol, vindt het logisch dat haar moeder "iets gaat uitzoeken" met Jeroen Rietbergen. Dat stelde Vahle woensdag in het programma Vandaag Inside. Het was de eerste keer dat Vahle reageerde op berichten van onder meer Shownieuws dat De Mol en Rietbergen weer samen gesignaleerd zouden zijn. De Mol verbrak een jaar geleden haar relatie met Rietbergen nadat hij wangedrag bij het programma The Voice had bekend. "Ik wil dat mijn moeder gelukkig wordt", stelde Vahle in VI. "Het is haar relatie, daar maakt zij zelf een keuze in. Het is logisch dat zij iets gaat uitzoeken na zo'n jaar." Vahle spreekt van "een continue conflict tussen boos zijn en van iemand houden. Dat begrijp ik en dat is oké." Rietbergen was vijftien jaar de stiefvader van Vahle. "Ik ben ook boos en teleurgesteld en verdrietig", aldus Vahle. "Maar je vergeet niet dat iemand ook een goed mens is. Hij heeft ook goede dingen gedaan voor mij en mijn broer en mijn moeder." Vahle ontkende ten stelligste ruzie te hebben met haar moeder, zoals sommige media de afgelopen week wel suggereerden.