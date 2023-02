Sterft in de cel: Harvey Weinstein veroordeeld tot nog eens 16 jaar cel

Filmproducent Harvey Weinstein (70) is veroordeeld 16 jaar extra cel voor de verkrachting van een vrouw in Beverly Hills.

Tijdens zijn Harvey Weinsteins tweede proces, in Los Angeles, verklaarde een jury de 70-jarige voormalige filmproducer in december al schuldig aan drie aanklachten, waaronder verkrachting.

Weinstein werd in 2020 na een proces in New York al veroordeeld tot 23 jaar celstraf voor verkrachting en aanranding. De totaal stand is daarmee 39 jaar.

Weinstein vindt het niet eerlijk: ,,Veroordeel me alsjeblieft niet tot levenslang in de gevangenis, ik verdien dit niet.”