Maxime Meiland: ’Op mijn 15e verkracht door ex-bajesklant’

Maxime Meiland brengt binnenkort een boek uit over het seksueel misbruik waar zij in het verleden mee te maken heeft gehad. Met het boek 'Maxime - misbruikt, ontspoord en nu.... gelukkig!', geschreven samen met Jan Dijkgraaf, hoopt ze jongeren mee te geven dat "het uiteindelijk wel goed komt". Het boek komt op 30 maart uit, zo vertelde de 27-jarige Meiland aan tafel bij Humberto op Zondag.

Meiland kreeg op haar veertiende voor het eerst te maken met seksueel misbruik. "Het begon met een naaktfilmpje dat verspreid werd op school, daar begon de ellende mee", vertelde Meiland, die samen met haar moeder Erica is aangeschoven. "Ik denk dat ik nooit de Maxime word die ik daarvoor was, maar het wordt wel steeds beter."

De 27-jarige heeft ook wel eens pogingen tot zelfdoding gedaan, maar haar dochtertje Claire was haar "redding", zo vertelde ze. "Eigenlijk is Clairetje wel een beetje mijn redding geweest in het leven. Ik heb ook wel echt momenten gehad waarin ik dacht: dit komt niet meer goed, ik zie het niet meer zitten", aldus Meiland. "Ik heb wel pogingen gedaan, ja."

Met haar boek hoopt Meiland de lezers mee te geven dat ze er niet alleen voor staan, omdat zij dat gevoel toentertijd zelf wel had. "Daarom zit ik hier, om andere meiden en jongens mee te geven: je bent niet alleen."