Ook bij LINDA ongezonde bedrijfscultuur: “Je gaat denken dat jouw manier de beste is”

Ook bij het mediabedrijf van Linda de Mol, vooral bekend van het magazine en de website LINDA, heerste een ongezonde bedrijfscultuur, zo biecht Jildou van der Bijl op, die hoofdredacteur was van 2006 tot 2019.

In het radioprogramma De Perstribune vertelt ze over hoe in 2016 meerdere redacteuren van LINDA een burn-out kregen. "Je zit er middenin, je hebt het zelf soms niet eens door. Je moet heel erg opletten. Succes is ook een soort van verslavend en dan ga je ook denken dat de manier waarop je het doet, de beste manier is”, aldus Van der Bijl.

"Als je dan denkt: we zijn zo succesvol omdat iedereen zo hard werkt en we altijd voor die tien gaan en het is nooit goed genoeg, dat kan ook een hele ongezonde bedrijfscultuur opleveren. En dat was bij ons zo.”

De vergelijking met Matthijs van Nieuwkerk is snel gemaakt. Die sprak steevast over de Champions League van de tv waar hij in zou spelen met zijn De Wereld Draait Door. "Maar dat geeft je natuurlijk geen vrijbrief om mensen te kleineren”, meent Van der Bijl.

Zo erg was het dan ook niet bij de LINDA, volgens de oud-hoofdredacteur. "Waar we tegenaan liepen is dat we heel hard groeiden en dat iedereen die leiding gaf daar misschien niet altijd helemaal voor uitgerust was.”