Van Nieuwkerk en Klein werken mee aan onderzoek naar wangedrag

Oud-DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk en NPO-directeur Frans Klein hebben toegezegd mee te werken aan het onderzoek naar de werksfeer bij de NPO. Dat meldde commissievoorzitter Martin van Rijn dinsdagavond in het NPO-radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. "We willen ze allebei uitgebreid spreken en dat zal ook gebeuren", aldus Van Rijn. "Daar zijn zij zeer toe bereid." Van Nieuwkerk kwam eind 2022 onder vuur te liggen na een publicatie in de Volkskrant over de werkcultuur bij zijn programma DWDD. Frans Klein legde zijn taken voorlopig neer in afwachting van het onderzoek naar de misstanden. Klein was negen jaar lang namens omroep VARA betrokken bij het populaire tv-programma. De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) komt "rond de zomer" met het rapport naar de werksfeer bij de NPO. De commissie werd vorig jaar november in het leven geroepen na het Volkskrantartikel. Aanvankelijk zou slechts onderzoek worden gedaan naar DWDD, maar dat werd verbreed nadat meer meldingen waren gekomen over vergelijkbare gevallen binnen de gehele publieke omroep. Van Rijn stelde in Met Het Oog Op Morgen onder de indruk te zijn van de impact die het grensoverschrijdende gedag in Hilversum op sommige slachtoffers heeft gehad. "Het werkt heel lang na bij mensen die dit gedrag hebben ervaren, ook al is het lang geleden", aldus de voorzitter. "Er zitten nog volop emoties, ook van dingen die jaren geleden gebeurden. Die hebben zo'n impact, mensen ervaren nog zoveel emoties als ze terugdenken aan die periode." Hij beklemtoont dat het onderzoek snel, maar vooral zorgvuldig moet gebeuren.