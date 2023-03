Programmamaker Harry de Winter (73) overleden

Programmamaker, presentator en kunstenaar Harry de Winter is dinsdagavond op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie woensdag bekendgemaakt aan het ANP. Vorig jaar werd bekend dat De Winter ongeneeslijk ziek was. De programmamaker, die doorbrak met het programma Wintertijd, wordt in besloten kring begraven. In de jaren tachtig en negentig leidde De Winter productiehuis IDTV. In deze hoedanigheid was hij als producent verantwoordelijk voor talloze goedbekeken spelletjes zoals Lingo en Boggle, maar ook kwaliteitsseries als Pleidooi en Oud Geld. Ook stond De Winter mede aan de wieg van het succesprogramma Taxi, met Maarten Spanjer. Deze successen maakten IDTV tot een van de grootste tv-producenten van het land. In 1994 en 1996 verkocht De Winter, in twee keer, zijn aandelen van het bedrijf. Wintertijd Wintertijd was vanaf 1999, het jaar waarin De Winter zijn vijftigste verjaardag vierde, bij meerdere omroepen te zien geweest op televisie. In het programma sprak hij met bekende mensen over hun leven en de rol van muziek daarin. In totaal sprak De Winter zo'n 180 prominenten uit binnen- en buitenland, onder wie ook Maarten van Rossem, Chantal Janzen en Hedy d'Ancona, maar ook internationale bekendheden als Cliff Richard en Salman Rushdie. In april was de laatste aflevering van Wintertijd, toen gepresenteerd door Jeroen Pauw, te zien. Daarin vertelde De Winter over zijn ziekte asbestkanker. "Het is een beetje jong, 72 is gewoon niet oud genoeg." Hij zei te proberen zijn leven zo lang mogelijk te rekken, maar niet ten koste van alles. "Ik ga niet een lijdensweg in van jaren in een hospice of een ziekenhuisbed, of in mijn huiskamer met zes mantelzorgers. Dan neem ik het heft wel in eigen hand." In 2008 kreeg De Winter op een andere manier bekendheid. Met een paginagrote advertentie in de Volkskrant uitte hij kritiek op de film Fitna van PVV-leider Geert Wilders. "Als Wilders hetzelfde over Joden (en het Oude Testament) gezegd zou hebben als wat hij nu over Moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens antisemitisme", schreef hij in de advertentie.