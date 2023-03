Veel steun voor Marijn de Vries na column over wangedrag NOS Sport

Journalist en oud-profwielrenner Marijn de Vries ontvangt vrijdag veel steun na de column die ze schreef over haar ervaringen met grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij NOS Sport. Op sociale media steken duizenden mensen haar een hart onder de riem, onder wie ook collega's van de NOS en andere prominenten. "Met een brok in mijn keel gelezen. De realisatie dat dit onder onze neus gebeurde. Heb 't er echt moeilijk mee. Hulde Marijn en al die anderen die hun verhaal vertellen", schrijft journaallezeres Simone Weimans. Ook NOS-verslaggever Thomas Spekschoor laat van zich horen. "Ongelooflijk. Ik schaam me rot dat dit binnen onze organisatie gebeurd is", schrijft hij. Schaamte overheerst ook bij Lara Billie Rense. "Ik schaam me voor wat je mee hebt moeten maken en stuur je heel veel liefs." Collega-columnisten als Japke-d. Bouma en Roos Schlikker reageren op Twitter met bemoedigende woorden op de column. "O no she didn’t! O yes she did. En ik ben trots op haar. Op onze columniste Marijn de Vries. Tijd dat vrouwen hun mond open doen", zegt Bouma. "<3 voor jou, lieve @marijnfietst. Godsamme", schrijft Schlikker.Schrijver Ronald Giphart prijst de durf van De Vries om haar ervaring op deze manier te delen. "Wat een moed. Wat een verschrikkelijk en ranzig verhaal. Wat een leed ook. Heel veel sterkte bij wat er nu allemaal op je af zal komen." Ook tv-presentator Renze Klamer vindt het goed van De Vries, meldt hij. "Wat verschrikkelijk, Marijn. Goed dat je dit durft te delen." De Vries schreef vrijdag in een column over ongewenst gedrag door een medewerker van NOS Sport en hoe ze daar in 2016 melding van deed. Met de melding werd niets gedaan, schrijft zij. Een jaar geleden deed ze opnieuw melding van hetzelfde voorval, maar ook toen voelde De Vries zich niet serieus genomen.De column volgt op een inventarisatieverslag waarin de NOS donderdag bekendmaakte dat er bij de omroep meldingen zijn binnengekomen van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken over een tijdsbestek van ruim twintig jaar.