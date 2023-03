Vereniging Vertrouwenspersonen: hoofdredactie NOS Sport nu weg

Inge te Brake, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) vindt dat de hoofdredactie van NOS Sport per direct moet worden vervangen, in plaats van gefaseerd af te treden. Dat zei zij zaterdag in het NOS Radio 1 Journaal naar aanleiding van het onthullende artikel van de Volkskrant over wangedrag op de redactie bij NOS Sport.

Nadat eerder deze week al bekend was geworden dat er een inventarisatie was gedaan na meldingen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport, deelde de hoofdredactie mee "gefaseerd" terug te treden "zodat veranderingen kunnen worden doorgevoerd terwijl tegelijkertijd de continuïteit en alles wat NOS Sport maakt, gewaarborgd blijven". Dit gaat volgens Te Brake echter niet snel genoeg.

"Met het argument 'ze moeten nog even blijven, want de sport moet doorgaan' lijkt het wederom dat je niet kiest voor het belang van de slachtoffers", stelt zij zaterdag op de radio. "Zij hebben de verantwoordelijkheid niet gepakt, over een heel lange tijd, met nogal wat slachtoffers blijkbaar. Ik denk dan: je was verantwoordelijk, je hebt niet opgetreden, volgens mij betekent dat dat je nu moet gaan."

Hoewel de officiële uitkomsten van de inventarisatie nog gedeeld moeten worden, is het volgens Te Brake wel goed om nu al op te treden. "Hangende het onderzoek kun je een aantal mensen tijdelijk van hun plek halen."