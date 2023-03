Mol Jurre vertelt: ‘Toen wist ik dat ik betrapt was’

Jurre Geluk is de Mol. En een goede. Hoewel de kijkers thuis het wel door hadden na een aflevering of vijf, werd hij door de kandidaten maar door één persoon verdacht, de latere winnaar Daniël Verlaan. Op welk moment viel hij door de mand bij de tech-journalist?

Zelfs verliezend finalist Ranomi Kromowidjojo dacht dat Daniël de Mol was. Zij kon alleen maar zo ver komen, omdat alle andere kandidaten ook meenden dat niet Jurre, maar Daniël, Soy of Nabil de Mol moest zijn.

Aan De Telegraaf vertelt Jurre op welk moment hij besefte dat hij betrapt was. "Dat gebeurde in het spookhotel." Jurre doelt op het moment dat hij de morsecode bewust verkeerd ontcijferde.

Mollenvanger Daniël vertelt verder: "Het enige wat je moet weten als kandidaat is wanneer er iets gebeurt met voorkennis en je hoeft dat maar één keer mee te maken en dan heb je de Mol. Dat was bij de morsecode, toen hij een woord ontcijferde wat gewoon niet klopte en waarover hij van tevoren moest weten dat het vijf letters had. Dat was voor mij: pam, ik weet het, hij is het."

Jurre reageert: "Je ziet het ook al in de aflevering: hij kijkt mij zo aan en toen had ik het wel door. Ik dacht: ja kut, hij merkt dit nu wel."