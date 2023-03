‘Adele verlengt haar Las Vegas-concertreeks en gaat astronomisch bedrag per avond verdienen’

Ga je komend jaar naar Las Vegas, het gok- en entertainmentparadijs in de woestijn van Nevada, en je wilt Adele in levende lijve zien zingen, dan heb je geluk. De Britse zangeres verlengt naar verluidt haar concertreeks in Sin City's Caesars Palace die normaal gesproken op 25 maart zou eindigen.

De optredens zijn blijkbaar een daverend succes, want de 34-jarige Adele kreeg een aanbod van één miljoen pond, oftewel 1.130.000 euro per avond, om te blijven optreden, schrijft Daily Mail. Dit is het dubbele van wat ze op dit moment verdient in Las Vegas. Het is nog onduidelijk wat de nieuwe data gaan zijn. Er gaan geruchten dat de concerten tegelijk met de formule 1-race op 18 november plaatsvinden.

“Adele wordt gevraagd om terug te komen voor extra data aan het einde van het jaar. De bazen willen haar binden aan de Grand Prix omdat haar shows een enorm succes zijn”, aldus de Britse krant. Adele heeft nog niet definitief ja gezegd. Ze heeft aanhoudende lichamelijke problemen en heeft plannen om een baby te krijgen met haar vriend Rich Paul.

“Het is geen geheim dat ze te maken heeft met rug- en knieproblemen, daarover sprak ze zelfs op het podium”, aldus de bron. Nog even afwachten dus. Zou ze een gage van meer dan een miljoen euro per avond afslaan?