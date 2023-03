André Hazes anderhalf jaar clean: niet gedacht dat het zou lukken

André Hazes heeft al anderhalf jaar geen drank of drugs meer aangeraakt. De volkszanger deelt dinsdagochtend op Instagram een foto van de munt die hij heeft gekregen die staat voor achttien maanden clean zijn.

"Het leek me zo tof om te kunnen zeggen 'Ik ben al 1,5 jaar clean en nuchter'. Ik had nooit gedacht dat ik zo'n mijlpaal zou kunnen halen. En dan ineens is het zo ver...", schrijft de 29-jarige Hazes bij de foto.

Hazes trad in september 2021 terug uit de publiciteit met een burn-out. Later bleek dat de zanger ook kampte met een verslaving aan drank- en drugs. Afgelopen weekend maakte de zanger tijdens de concertreeks Holland Zingt Hazes zijn comeback op het podium.