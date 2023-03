Catherine Keyl voelde zich ‘lastig insect’ op redactie NOS Sport

Catherine Keyl heeft met eigen ogen gezien dat het er bij NOS Sport niet altijd vriendelijk aan toe ging. Als zij over de redactievloer liep voelde de voormalig presentatrice zich "een lastig insect", schrijft ze in haar column voor De Telegraaf.

"Het was denk ik 2003 toen ik de live talkshow Keyl bij de TROS presenteerde op zaterdagavond. Grote flop, want ik zat tegenover Jack Spijkerman, die miljoenen kijkers had. Voor het maken van die show moest ik ’s zaterdags over de redactie van NOS Sport lopen", schetst Keyl in haar column. "'Wat moet jij hier?', werd me toegeschreeuwd. 'Ik moet naar m’n studio en ik kan die niet anders bereiken dan via deze redactie', zei ik. 'Volgende keer andere weg nemen', werd er gesnauwd, maar dat kon niet."

"Dus de week erop was ik er weer en zei: 'Goedenavond'. Als op afspraak draaiden alle redacteuren hun hoofd weg en zeiden niets", aldus Keyl, die zich "een lastig insect" voelde. "Ik was geen aankomend redacteur, niet van buitenlandse afkomst, maar dit kwam boven toen ik het verhaal van Aïcha Marghadi las. Nooit meer aan gedacht, maar floeps, daar was het ineens."

Marghadi deed afgelopen weekeinde haar verhaal in een groot artikel in de Volkskrant over langdurig grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport.

Keyl leerde naar eigen zeggen gedurende haar carrière niet alles persoonlijk te nemen. "Er werkten redactrices voor mij en als ik dan zei dat ik hun werk niet goed vond, barstten sommigen in huilen uit: 'Ik wist wel dat je me niet mocht'. Wat totaal niet aan de orde was. Dus ook vrouwen moeten leren het persoonlijke en het zakelijke te scheiden."