Columnist en etiquettedeskundige Beatrijs Ritsema (69) overleden

Columnist en etiquettedeskundige Beatrijs Ritsema is donderdag op 69-jarige leeftijd overleden. Dat meldt dagblad Trouw, waar zij twintig jaar voor werkte, vrijdag op haar website. Ritsema werd al enige tijd behandeld voor kanker.

Ritsema verzorgde in de krant twee decennia de populaire rubriek Moderne Manieren, waarin zij op humoristische wijze vragen over sociale omgang behandelde. De laatste reguliere bijdrage van de rubriek verscheen in de krant van afgelopen zaterdag. Trouw zal een allerlaatste aflevering die de columniste vlak voor haar dood voltooide "een dezer dagen" publiceren.

Hoofdredacteur Cees van der Laan noemt Ritsema "van grote betekenis voor de krant en de lezers. Ze was zeer geliefd, ook om haar soms heel bijzondere, tegendraadse adviezen." Volgens Van der Laan kreeg Trouw vaak van lezers terug dat de adviezen van Ritsema op zaterdagochtend aan het ontbijt tot discussie leidden. "Haar adviezen stemden tot nadenken en tot het vinden van oplossingen", aldus de hoofdredacteur. "Haar adviezen weerspiegelden de tijdgeest. Met Beatrijs verliezen we een geliefde medewerker maar ook een bijzonder, integer en prettig mens."

Ritsema studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden. Haar eerste teksten schreef zij in de jaren '80 voor het blad Propria Cures. Daarna was zij jarenlang eindredacteur voor Vrij Nederland. Zij kreeg het idee voor Moderne Manieren toen zij een tijdje in Washington woonde en de rubriek Miss Manners van de Amerikaanse journalist Judith Martin leerde kennen. Ritsmema schreef behalve de vaste rubriek in Trouw ook meerdere boeken over etiquette en sociaal gedrag.