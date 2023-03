Pannekoek wil geen friet

Peter Pannekoek heeft maar één eis voor het eten dat de theaters voor een voorstelling aan hem serveren: hij wil geen friet. Dat bekent hij in de podcast Ervaring Voor Beginners die vanaf zaterdag te beluisteren is.

"We eten voor de voorstelling in het theater", aldus de komiek. "Dat doe ik sinds een jaar en dat bevalt goed: we laten het theater eten maken. Meestal is het heel goed, soms wat minder. Maar ik vind het wel een leuke verrassing."

Pannekoek heeft echter één nadrukkelijke eis: "Ik wil geen friet. De eerste maanden dat we dit deden, kregen we altijd overal friet. Ik vind het heerlijk. Maar dan eet ik de hele week friet, dat vind ik onhandig."

De cabaretier eet altijd om stipt 17.00 uur. "Ik ben meganeurotisch, dus ik wil voor de voorstelling alles controleren", legt hij uit. "We doen na het eten een geluidscheck en de decorwissels. Daarna heb ik nog een uurtje voor de focus. Ik vind het lekker om in een bepaalde concentratie te zitten."

Peter Pannekoek toert op dit moment met zijn voorstelling DNA langs de Nederlandse theaters. De cabaretier eet zaterdagavond geen friet in het Parktheater in Eindhoven.