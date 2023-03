Ernst Daniël Smid geeft weer optreden na hersenoperatie

Ernst Daniël Smid geeft eind dit jaar een comebackconcert. De operazanger, die kampt met de ziekte van Parkinson, treedt op 29 mei twee keer op in AFAS Live in Amsterdam. Smid (69) gaf afgelopen december al aan dat hij weer aan optreden dacht.

Vanwege de ziekte van Parkinson had Smid last van ernstige trillingen en kon hij moeilijk praten. Door een hersenoperatie had hij een stuk minder last van de aandoening. Na zijn revalidatie nam Smid zangles en zong hij met zijn dochter Coosje. "Ik durfde zelfs weer te dromen van een groots concert en die wens gaat nu in vervulling", aldus de zanger in de aankondiging van het optreden. "Ik ben een gelukkig man."

Smid zingt tijdens het concert bekende nummers van artiesten als Ramses Shaffy en Frank Sinatra. Hij brengt ook musical- en filmmuziek ten gehore. Onder anderen dochter Coosje en The Voice of Holland-winnares Pleun Bierbooms doen mee aan het concert.