1 aprilgrap geslaagd: iedereen wil lijk spelen in Videoland-serie

Videoland beweerde nieuwe figuranten te zoeken, die voor lijk wilden spelen in een serie. De aanmeldingen stroomden binnen. Hoewel het om een 1 aprilgrap ging, gaat de streamingdienst nu toch aan de slag met de vrijwilligers.

Acteur Robert de Hoog deed in een filmpje op TikTok een oproep aan mensen 'die goed stil kunnen liggen'. Hij was er zat van dat steeds dezelfde mensen voor lijk spelen in de series Mocro Maffia en Sleepers en dus zocht de bedenker van Sleepers figuranten.

Om kans te maken op een rol moesten mensen in een video bewijzen dat ze heel goed stil konden blijven liggen. Ze moesten vooral niet met de ogen knipperen, klonk het.

In een tweede video zegt De Hoog dat Videoland echt bezig gaat met de aanmeldingen. "Er hebben zich zoveel mensen aangemeld om te figureren, dat we besloten hebben om écht mensen uit te zoeken die mogen komen figureren in Sleepers seizoen 2.”

En nee, dat is geen grap. "Geloof me, ik beloof het. Hou in de gaten of je binnenkort een berichtje krijgt van Videoland. Dan ben jij één van de gelukkigen en sta jij binnenkort met mij op de set van Sleepers.’’