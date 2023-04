Britse koning Charles ontmoet Duitse deelnemers songfestival

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla hebben vrijdag een ontmoeting gehad met de Duitse inzending voor het Eurovisie Songfestival. In Hamburg maakten de Britten kennis met de leden van de rockband Lord Of The Lost.

De metalband trad in Hamburg op voor het koninklijk paar, samen met enkele andere Duitse en Britse artiesten. Op het Twitteraccount van ESC Deutschland is op een filmpje te zien hoe Charles en Camilla handenschudden met frontman Chris ‘The Lord’ Harms. Die had eerder op vrijdag al op Instagram laten weten dat hij de Britse royals zou ontmoeten. De Royals maakten een kort praatje met Chris en de andere leden van de band.

Lord Of The Lost vertegenwoordigt Duitsland volgende maand in Liverpool met het lied Blood And Glitter.