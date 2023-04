Jutta Leerdam bevestigt relatie met YouTube-ster Jake Paul

Schaatsster Jutta Leerdam heeft een relatie met bokser en YouTube-ster Jake Paul. Dit blijkt uit berichten op Instagram van de twee. "That's it", staat er bij drie foto's van het duo die Leerdam geplaatst heeft. Op de foto's is ze zittend naast hem, hand in hand op een boot en in een omhelzing onder een T-shirt te zien met Paul. "I'm Dutch now", schrijft Paul op zijn beurt bij foto's waarop ze hand in hand lopen en rennen, waarbij hij het account van Leerdam ook vermeld heeft. Leerdam dook sinds vorige week op in het bijzijn van de Amerikaan Paul, waarna de geruchtenmolen over de twee flink op gang kwam. Eerder had de topschaatsster een relatie met collega Koen Verweij.