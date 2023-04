Slachtoffers The Voice willen gesprek met top Britse ITV

De slachtoffers van The Voice of Holland willen in gesprek met de raad van bestuur van het Britse bedrijf ITV. Dat willen ze naar aanleiding van het vorige week verschenen rapport over het externe onderzoek naar de vermeende misstanden bij het programma, laat slachtofferadvocaat Sébas Diekstra weten aan het ANP. De slachtoffers hebben "geen vertrouwen" meer in het management van de Nederlandse tak, dat de talentenjacht van RTL 4 heeft geproduceerd.

In opdracht van ITV deed advocatenkantoor Van Doorne onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice, na een uitzending van het onlineprogramma BOOS van januari 2022. In de vorige week gedeelde samenvatting van het onderzoeksrapport meldt het kantoor dat er meerdere gevallen van "ongepast gedrag" hebben plaatsgevonden bij de talentenjacht, maar dat er niks lijkt te zijn gedaan met de meldingen bij leidinggevenden.

De slachtoffers lieten vorige week al via Diekstra weten dat ze vinden dat het verantwoordelijke Nederlandse managementteam moet aftreden, maar willen nu dus ook in gesprek met de Britse top. Als de raad van bestuur op de uitnodiging ingaat dan gaan ze ook daarheen om te praten, zegt Diekstra.

Lisa Perrin, Managing Director International Production bij ITV Studios, bood vorige week excuses aan "aan iedereen die enige vorm van ongepast gedrag rond het maken van The Voice of Holland heeft ondervonden". Ze zei daarnaast dat "klachten over ongepast gedrag" niet zijn "doorverwezen naar het ITV management in Londen".