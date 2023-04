Koning Charles was woedend omdat prins Harry maar om geld bleef vragen: ‘Ik ben geen bank’

Prins Harry bleef maar bij zijn vader bedelen om geld. Tot koning Charles er genoeg van had en de telefoon niet meer opnam. "Ik ben geen bank."

Dat staat in het boek ‘Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed’ geschreven door Robert Jobson. “Charles dacht aanvankelijk dat het nog goed zou komen tussen hem en Harry, na de Megxit”, klinkt het. “Maar Harry had steeds opnieuw fondsen nodig. Dat terwijl Charles naar eigen zeggen niet genoeg geld had om voor de uitspattingen van Meghan Markle te blijven betalen.”

Na een tijdje werkte de telefoontjes niet meer, vertelt Jobson. “Charles nam de telefoon niet meer op, omdat hij wist dat Harry hem enkel contacteerde omdat hij geld nodig had. Toen Queen Elizabeth hem vroeg waarom hij niet meer met Harry wilde praten, antwoordde hij: ‘Ik ben geen bank’.”

De Queen had begrip voor de reactie van Charles. "Ze vreesde dat Harry zo verblind was door zijn liefde voor Meghan, dat hij alle zin voor redelijkheid was verloren. Alles wat voor hem telde was dat Meghan alles had wat haar hartje begeerde, en het kon hem niet schelen bij wie hij daarvoor moest aankloppen. Het spijtige is dat zijn lust voor fondsen ervoor zorgde dat hij veel vertrouwen van de koninklijke familie is verloren.”