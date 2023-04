Kees van Kooten reageert op overlijden Wim de Bie

Kees van Kooten heeft gereageerd op het overlijden van Wim de Bie in de nieuwe uitgave van de VPRO Gids. In de televisiegids schrijft Van Kooten dat het voelt alsof hij "een broer" heeft verloren. Het tweetal kende elkaar zeventig jaar. Van Kooten beschrijft het ontzag dat hij op de middelbare school al voelde voor De Bie, die niet alleen twee klassen hoger zat, maar ook boomlang was. Niet alleen had De Bie een natuurlijke autoriteit, schrijft Van Kooten, hij wist toen al veel van de experimentele poëzie van de vijftigers. Volgens Van Kooten bewaakte De Bie hun artistieke vrijheid tijdens het maken van programma's bij de VPRO, waarbij sketches "organisch" ontstonden en er "geen leider" was. Hij schetst De Bie als iemand met een neus voor talent en "een antenne voor nieuwe, technische mogelijkheden". Niet alleen op het scherm fungeerde De Bie als hun geweten, schrijft Van Kooten verder. Hij gaf op veel beslissende momenten in het leven van Van Kooten de richting aan. "Er is iets definitief afgesloten. Alsof een deel van mijzelf is gestorven", eindigt Van Kooten zijn eerbetoon. De VPRO maakte op 27 maart bekend dat De Bie op 83-jarige leeftijd was overleden. De Bie kampte al jaren met ernstige gezondheidsproblemen.