Hoogleraar: vertalingen en psalmen Oosterhuis ‘op geniale af’

De vertalingen van dichter Huub Oosterhuis waren "op het geniale af". Dat stelde Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis en theologie aan de Universiteit van Tilburg, maandag op NPO Radio 1. Van Geest reageerde op het overlijden van Oosterhuis, op 89-jarige leeftijd. Volgens de hoogleraar wist de componist "op het geniale af te bewerkstelligen dat in zijn vertalingen emoties doorklonken die mensen in de jaren zestig en zeventig in hun persoonlijke leven herkenden. Het was een scharniermoment waarop de hele maatschappij veranderde. Het was zijn gave en charisma dat in zijn teksten die bevrijdende kracht van de sixties naar voren kwam." Oosterhuis schreef meer dan zevenhonderd teksten en psalmen. Ook bewerkte hij een groot aantal Bijbelteksten. De overleden schrijver en theoloog krijgt maandag veel lof voor zijn werk en de betekenis van zijn werk voor de huidige kerk.