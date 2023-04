Sven Kockelmann kreeg migraineaanval tijdens radio-uitzending

Sven Kockelmann heeft woensdag tijdens de uitzending van zijn NPO Radio 1-programma Sven op 1 een migraineaanval gehad. Dat laat WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes desgevraagd weten aan het ANP nadat Kockelmann in de aflevering niet uit zijn woorden kwam.

De 53-jarige Kockelmann struikelde in de uitzending over zijn woorden en kon ook niet op een vraag komen. Op sociale media vroegen meerdere luisteraars zich af of alles wel goed ging met de presentator.

Huisjes heeft Kockelmann na de uitzending gesproken. Het gaat inmiddels "wat beter" met hem.