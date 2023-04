Trijntje en Tjeerd nemen afscheid van vader Huub Oosterhuis

Zangeres Trijntje Oosterhuis en haar broer Tjeerd Oosterhuis hebben zaterdag in de Westerkerk in Amsterdam afscheid genomen van hun vader Huub Oosterhuis, die zondagavond op 89-jarige leeftijd overleed. De theoloog en dichter werd in besloten kring begraven. Ook zangeres Edsilia Rombley, de vrouw van componist Tjeerd Oosterhuis, was aanwezig bij de uitvaart. Andere BN'ers die waren uitgenodigd voor de dienst waren onder anderen presentator Robert ten Brink, zanger Frank Boeijen en presentator Jörgen Raymann. Daarnaast namen ook prinses Mabel, prinses Laurentien en prins Constantijn namens de koninklijke familie afscheid van Oosterhuis. De theoloog had jarenlang nauwe banden met het koninklijk huis, met name met prinses Beatrix. Zo sprak hij op de uitvaart van prins Claus, de man van Beatrix die in 2002 overleed. Vrijdagavond namen honderden mensen al afscheid van Oosterhuis in De Rode Hoed in Amsterdam, het centrum voor religie, politiek en cultuur dat hij in 1990 stichtte en waarvan hij van 1991 tot 1998 directeur was.