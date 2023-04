De tijd van bloemetjesjurken en stijve rokken ligt ver achter ons. De koninklijke familie weet zich perfect volgens de laatste mode te kleden. Koningin Máxima is in het groen, prinses Amalia draagt knalroze en prinses Ariane kiest voor een hardblauwe touch. Prinses Alexia is afwezig vanwege examens. Maar de rest van de familie ziet er picobello uit.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima met hun twee dochters. Foto: RVD

Prinses Amalia en prinses Ariane tijdens Koningsdag in Rotterdam. Het bezoek markeerde het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. Foto: ANP

Prins Constantijn, prinses Laurentien, koningin Maxima, prinses Ariane, koning Willem-Alexander en prinses Amalia tijdens Koningsdag in Rotterdam. Foto: ANP

Koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Ariane tijdens de viering van Koningsdag in Rotterdam. Foto: ANP