Het gaat niet goed met Brigitte Bardot

Brigitte Bardot (88) moest onlangs worden opgenomen op de intensive care-afdeling van het ziekenhuis van Toulon. De voormalige filmster werd met ernstige ademhalingsproblemen opgenomen o en de artsen hadden haar “drie weken revalidatie in het ziekenhuis” voorgeschreven. Maar na vier dagen haar koffers, tegen het advies van haar artsen in, en keerde ze terug naar haar villa La Madrague in Saint-Tropez, waar ze al 62 jaar woont. Haar gezondheidstoestand is nog altijd zeer fragiel, aldus France Dimanche: als gevolg van de ademhalingsmoeilijkheden en het zuurstoftekort in het bloed zou ze onder meer kampen met cognitieve stoornissen, waardoor ze niet goed meer uit haar worden kan komen.

Het is niet de eerste keer dat Bardot het advies van artsen in de wind slaat. Toen bij haar in 1984, op haar 48ste, borstkanker werd vastgesteld, weigerde ze resoluut de voorgeschreven behandeling met chemotherapie: “Toen ik borstkanker kreeg, was dat zeer moeilijk”, zei ze daarover in 2018 aan Paris Match. “Ik stond er alleen voor en had besloten alleen radiotherapie te ondergaan in plaats van die verschrikkelijke chemotherapie, om mijn haar niet te verliezen.”

Toen overleefde ze.