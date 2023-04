Het was (volgens Twitter) nog steeds niet veel met Mia en Dion: “Gered door achtergrondkoor”

Gisteren zouden Mia en Dion bij Khalid & Sophie bewijzen dat ze wel degelijk kunnen zingen. Maar eigenlijk bewezen ze vooral het tegendeel. Ja, het was minder vals, maar dat kwam voornamelijk doordat ze heel zacht zongen en het achtergrondkoor heel hard.

Sophie was mild over het optreden in haar talkshow en Duncan Laurence, die ook aan tafel zat, deed alsof er een paar wereldsterren was opgestaan. Het was een raar gesprek. Kennelijk had het duo voor hun optreden in Madrid een paar weken geleden nooit live samen gezongen, ook niet voor de selectiecommissie van het songfestival. Die had een tape gekregen met daarop een gelikte studio-opname. "In de studio zingen is heel anders", beaamde Mia.

Pas na een half jaar ontdekten ze dat het nummer niet in hun toonsoort was. Het is nu anderhalve toon verhoogd minus alle hoge noten en lange uithalen. Wat je overhoudt, is een soort fluisterend zingen met in de refreinen een heel hard achtergrondkoor. Dus nee, nu blijkt: ze kunnen echt niet zingen.

Dat vond Twitter ook:

Die nieuwe versie van Mia en Dion bij #KhalidenSophie is een beetje als een tweede keer je rij-examen doen waarbij de examinator het oké vindt dat je gewoon op de parkeerplaats blijft staan omdat de weg opgaan een beetje te moeilijk voor je is... — Prinses Beatrix (parodie) (@BeatrixPrinses) April 28, 2023

Mia en Dion kiezen voor aangepast songfestivallied na kritiek op optredens. Het wordt de instrumentale versie.#khalidensophie #songfestival — Duke (@allesvoorlikes) April 28, 2023

Mia Nicolai en Dion Cooper zongen zojuist voor het eerst live op tv hun Songfestival-nummer ‘Burning Daylight’. Het hele optreden is na de uitzending te zien op onze website, ons YouTube-kanaal, Instagram en Facebook. #KhalidenSophie #Eurovision2023 pic.twitter.com/u02dAUig4F — Khalid & Sophie (@khalidensophie) April 28, 2023

Je bent 6 maanden met een nummer bezig en kom er pas na de release achter dat je het niet kunt zingen 🙈 #KhalidenSophie — DaveVerzijl 👾 (@DaveVerzijl) April 28, 2023

Dion en Mia zingen dun en onzeker. Alle kracht is uit deze versie verdwenen. Verder staan ze zo geconcentreerd zuiver te zingen - en dat lukt bijna - dat elk charisma ontbreekt.

Jammer maar dit wordt echt niks. #Eirovision #esc #songfestival#khalidensophie — Anton van Weijen (@PushingPenguin) April 28, 2023

Hahaha 🤣🤣🤣 Heel zachtjes zingen, zodat je alleen nog de achtergrond zangers hoort. En dan ook nog Duncan Laurence die ineens een spraakgebrek heeft opgelopen. Comedy. 😂🤣😄 #KhalidenSophie #songfestival — Vrijgeit (@realVrijgeit) April 28, 2023

#KhalidenSophie wel fijn dat het liedje nu is aangepast nu ook geschikt voor mensen die niet kunnen zingen. Duncan veegt intussen zijn straatje schoon. pic.twitter.com/KovtNw3VLm — Romy van Dam (@Romy_van_Dam) April 28, 2023

Het songfestival nummer Burning Daylight van Mia en Dion is een fluisternummer geworden, 1,5e toon lager mét backing vocals die een groot deel overnemen en nog steeds is het vals!!! #songfestival #miaendion #miadion #vals #KhalidenSophie — Kritisch Kaatje (@KritischK) April 28, 2023

Ze hebben het pompeuze uit het nummer gesloopt, maar het is nog steeds vals.#KhalidenSophie pic.twitter.com/jBCEFi2AY5 — Denkjewel (@Denkjewel) April 28, 2023