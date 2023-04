Songfestivalduo vliegt na turbulente voorbereiding naar Liverpool

Mia Nicolai en Dion Cooper stappen zondag in het vliegtuig naar Liverpool. Voor het duo gaat daarmee na een aantal turbulente weken het songfestivalavontuur echt beginnen. De 27-jarige Nicolai en 29-jarige Cooper vertrekken in de ochtend met de rest van de Nederlandse delegatie vanaf Schiphol. Het zangduo heeft tot dusver allerminst een rustige voorbereiding gehad. De twee lagen de afgelopen weken onder vuur omdat ze tijdens twee optredens op songfestivalpreparty's in Madrid en Amsterdam niet konden overtuigen en enkele vocale uitglijders maakten. AVROTROS, verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending, vond de kritiek op de optredens terecht. Directeur Eric van Stade liet weten dat er nog alle geloof was in Nicolai en Cooper en dat er nog volop gerepeteerd zou worden. Vrijdag maakten de zangers in de NPO-talkshow Khalid & Sophie bekend het nummer te hebben aangepast. De artiesten zingen hun lied tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival anderhalve octaaf hoger. Dat is ook toegestaan, liet een woordvoerder van AVROTROS weten. "Het is voor onze stemmen lastig om uit te voeren", gaf Cooper als reden. Nicolai voegde eraan toe dat ze het nummer "met minder plezier" zong, "want het was net wat te uitdagend". Komende week staat het duo voor het eerst op het podium in Liverpool om te repeteren. Voor het eerst zijn de eerste songfestivalrepetities achter gesloten deuren. Het zal daarom nog tot 8 mei duren voordat precies duidelijk zal worden hoe hun act eruitziet. Daarover is tot nu toe nog niets bekend. Nicolai en Cooper komen een dag later uit in de eerste halve finale. Daarin strijden ze met 14 andere landen om in totaal tien finaletickets. Of Nederland die zal halen, lijkt op basis van de bookmakers spannend te worden. De wedkantoren verwachten dat de twee het net niet gaan halen.