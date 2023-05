Sterren eren Karl Lagerfeld met outfits op Met Gala

Sterren hebben zich maandagavond aan het thema gehouden van het jaarlijkse Met Gala in New York. Het mode-evenement stond dit jaar in het teken van de in 2019 overleden Chanel-baas Karl Lagerfeld. De aanwezigen droegen outfits van het modehuis of eerden de Duitse couturier op andere wijze.

Zanger en acteur Jared Leto had zich voor de gelegenheid verkleed als Choupette, de beroemde kat van Lagerfeld. Ook zangeres Doja Cat had kattenoren opgezet.

Nicole Kidman had een oude japon uit de kast gehaald. De actrice droeg een jurk van Chanel die ze in 2004 ook aanhad in een reclamecampagne voor parfum Chanel No. 5. Ook onder anderen Margot Robbie, Naomi Campbell en Dua Lipa hadden vintage Chanel-jurken aan.

Zilveren string

Zoals elk jaar waren er ook dit jaar weer sterren die opvielen vanwege hun opvallende outfits. Een van hen was Lil Nas X. De rapper was helemaal zilver geschilderd, bedekt met diamanten en glitters en droeg enkel een zilveren string.

Het Met Gala is een jaarlijks benefietgala voor de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Het evenement wordt gezien als een belangrijke avond op het gebied van mode.