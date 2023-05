Froukje, MEAU en Tabitha op bevrijdingsfestivals door het land

Zangeressen Froukje, MEAU en Tabitha treden vrijdag op als ambassadeurs van vrijheid op verschillende bevrijdingsfestivals. In totaal zijn er honderden optredens in veertien steden door het land. Op Bevrijdingsdag wordt jaarlijks de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945 gevierd. Ook staat Nederland stil bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.

Froukje ziet het als "een grote eer" om ambassadeur te zijn. "Ik zie mezelf als een geëngageerde artiest", zegt ze. MEAU wil vooral dat mensen "lol" hebben. "En dat we goed stilstaan bij het feit we daar maar mooi met elkaar staan", vertelt de zangeres. Tabitha noemt het "waanzinnig" dat ze mag bijdragen aan het vieren van de vrijheid.

Froukje treedt vrijdag op in de provincies Overijssel, Groningen en in de steden Den Haag en Haarlem. MEAU is te zien in Limburg, Drenthe, Flevoland en Utrecht. Tabitha staat in Overijssel, Friesland en is ook bij de traditiegetrouwe afsluiting van Bevrijdingsdag, buiten op de Amstel in Amsterdam.

Vorig jaar waren er voor het eerst sinds de coronapandemie weer fysieke bevrijdingsfestivals.