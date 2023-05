Groenhuijsen wilde na valpartij bij Op1 niet ‘in de weg lopen’

Charles Groenhuijsen is tevreden met de manier waarop hij en Op1-collega Margje Fikse de situatie rondom de gevallen vrouw in de talkshow hebben opgelost. Dat schrijft de presentator op Twitter, naar aanleiding van de nodige kritiek die hij en Fikse kregen op hun manier van handelen. "Veel negatieve reacties, persiflages, spotfilmpjes over incident tijdens live uitzending van Op1 afgelopen dinsdag. Daarbij kwam gast lelijk ten val. Binnen 5 seconden waren de floormanager en twee gediplomeerde artsen, die bij ons waren als gast, bij de vrouw", schrijft Groenhuijsen. "Mijn motto in zo’n geval: Loop niet in de weg. Ik zou het een volgende keer weer zo doen." In de uitzending kwam parkinsonpatiënt Corlien Doodkorte, die kwam vertellen over genezing door bidden, ten val en liep daarbij een bloedneus op. "Het gaat niet goed. En ik weet even niet hoe wij dat nu gaan oplossen", zei presentatrice Margje Fikse terwijl iedereen om haar heen de vrouw te hulp schoot. "Ze wordt op dit moment overeind geholpen, maar ze is aan het bloeden en het gaat echt niet goed." Terwijl Doodkorte werd geholpen, pakten Fikse en medepresentator Charles Groenhuijsen het volgende onderwerp weer op. Eerder liet EO-hoofdredacteur Bertus Tichelaar, verantwoordelijk voor de Op1-uitzending van Groenhuijsen en Fikse, al weten tevreden te zijn met de manier waarop het duo heeft gehandeld. "Je kan je niet voorbereiden en weet niet van tevoren hoe je gaat reageren. Iedereen heeft zo goed mogelijk geprobeerd te handelen en dat is in mijn ogen goed gegaan."