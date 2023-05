Spotify voorspelt Zweden als winnaar Eurovisie Songfestival

Zweden gaat dit jaar het Eurovisie Songfestival winnen, voorspelt streamingdienst Spotify. De dienst doet net als in eerdere jaren een gok over de winnaar en baseert zich daarbij op het aantal keer dat nummers op Spotify gestreamd zijn.

Zweden doet dit jaar mee met het nummer Tattoo van Loreen, die ook al in 2012 het Eurovisie Songfestival won. Ook bij de bookmakers is de Zweedse inzending favoriet. De Italiaanse inzending, Due Vite van Marco Mengoni volgt op de tweede plek. Queen of Kings van de Noorse Alessandra maakt de top 3 compleet. De Finse kandidaat Käärijä, momenteel nummer twee bij de bookmakers, staat met Cha Cha Cha op de vierde plaats.

De Nederlandse inzending Burning Daylight doet het ook goed. Volgens de wereldwijde streamingcijfers staan Mia Nicolai en Dion Cooper op de vijfde plek.

Vorig jaar zat Spotify er met de voorspelling naast. Toen dacht de streamingdienst dat Italië als winnaar uit de bus zou komen, maar dat werd uiteindelijk Oekraïne. Het jaar daarvoor had Spotify het wel bij het juiste eind. Toen won de Italiaanse rockband Måneskin met het lied Zitti e buoni.