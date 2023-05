Freek Vonk legt uit waarom hij drie parasietenlarven in zijn been laat leven

“Er leeft iets in mijn been!”, deelde presentator Freek Vonk (40) op Instagram. De drie 'ongevraagde verstekelingen nam hij in maart mee uit de jungle van Costa Rica en zitten nu nog steeds te krioelen in zijn linkerbeen. Hij reageert nu op kritiek en zegt dat hij de wetenschap een handje helpt.

Vonk koestert de human bot fly-larven (Dermatobia hominis) al wekenlang. “Deze larven hebben zich dus in mijn been genesteld en zitten daar nu lekker van mij te snoepen!! Heel af en toe voel ik een pijnscheutje op de plek waar ze zitten, maar dat duurt niet lang. Vannacht wel een paar keer wakker door geworden. Vermoedelijk wordt het iets pijnlijker als ze wat groter worden!”, zei hij in april.

Nu knabbelen ze nog steeds aan zijn been, maar de enthousiaste tv-maker is nog niet van plan de kleine monsters te laten weghalen. “Ik zie het als mijn taak, mijn verantwoordelijkheid, om aan te stippen dat de 'walging' die bij sommige mensen heerst over deze parasieten vooral gebaseerd is op allerlei irreële aannames en onjuiste veronderstellingen. Maar ik vind dat je je altijd moet laten leiden door kennis en wetenschap!”, zegt hij vandaag op Instagram.

“Ze gaan niet 'op reis' door je lichaam, springen niet over op je partner, ze brengen geen ziektes met zich mee, brengen geen grote schade toe aan het menselijk lichaam, laten geen littekens achter en houden zelfs de wond schoon van infecties door antibiotische stoffen uit te scheiden! Laat je leiden door feiten en wetenschap en niet door je eigen bedenksels en fantasie”, benadrukt Vonk.

Er zijn een aantal mensen die vinden dat ik onze medische zorg hiermee niet moet 'belasten', maar weet dit: ik betaal het zelf, en de artsen zijn net zo geïnteresseerd in hoe de larven zich ontwikkelen als ik. Ze willen de ontwikkeling van de larven volgen en ervan leren, zo'n kans krijgen ze anders nooit. Iedereen wil er altijd zo snel mogelijk vanaf. En vergeet niet: onze gezondheidszorg is zo goed, juist vanwege allerlei onderzoeken. Zonder onderzoek, geen vooruitgang, ook niet in de tropengeneeskunde!”, besluit dierenvriend Freek.