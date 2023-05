Deelnemer Steenrijk Straatarm blijkt dropship-oplichter: ‘Vindt de redactie dit normaal?’

Jesper Hensgens koopt goedkope troep in China om die voor veel meer geld in zijn eigen webshops te verkopen. Als mensen de rommel willen retourneren lukt dat meestal niet. Radar besteedde aandacht aan hem. Onlangs deed hij mee aan Steenrijk, Straatarm, tot grote onvrede van de kijker.

Jesper schept in de SBS-show op dat hij miljoenen verdient met zijn dubieuze handeltje. In Radar vertelde een klant over haar ervaringen met een paar blazers: "Toen ik het kreeg was het van hele dunne polyester flodderstof." Retourneren blijkt lastig en ze kreeg haar geld niet terug. "Het zijn echt een stelletje dieven."

Kijkers zijn verbaasd dat Jesper en zijn vriendin mogen meedoen aan Steenrijk, Straatarm. 'Doet de redactie geen research? Of vinden ze de praktijken van die Jesper normaal?', vraagt iemand. Een ander zegt: 'De redactie had iets beter zijn best moeten doen. Twee oplichters in de uitzending. Hebben een heleboel mensen geld afhandig gemaakt met hun Chinese troep.' En weer een ander: 'SBS 6 slaat de plank mis met het rijke stel. Geven oplichters een podium.'