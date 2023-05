Loreen trots om eerste vrouw ooit te zijn die ESF twee keer wint

De Zweedse zangeres Loreen voelt zich "trots" om de eerste vrouw te zijn die het Eurovisie Songfestival twee keer wint. Dat vertelde de zangeres in de nacht van zaterdag op zondag in een persconferentie na afloop van de finale van de 67e editie van de liedjeswedstrijd. Zweden won met in totaal 583 punten. Loreen en de Ierse zanger Johnny Logan zijn de enigen die het Eurovisie Songfestival twee keer hebben gewonnen. De Zweedse zangeres won ook in 2012 met het lied Euphoria. "Ik ben heel erg trots op ons allemaal." Op de vraag of twee keer meedoen en winnen het maximum zou moeten zijn voor een deelnemer tijdens het Eurovisie Songfestival, antwoordt Loreen dat alles draait om creativiteit. Artiesten willen graag iets overdragen aan het publiek. "Dus ik denk niet dat daar een limiet aan moet worden gesteld." Wijn De winst gaat zeker nog even gevierd worden later op de avond, laat Loreen weten. "Ik verlang al zes maanden naar een glas wijn, dus dat gaat gebeuren vanavond." Finland werd zaterdag tweede met 526 punten. Israel eindigde op de derde plek met 362 punten. Verder bestaat de top 10 uit Italië, Noorwegen, Oekraïne, België, Estland, Australië en Tsjechië. Mia Nicolai en Dion Cooper, die namens Nederland meededen aan het Eurovisie Songfestival, wisten zich in de eerste halve finale niet te kwalificeren voor de finale en deden dus niet mee zaterdagavond.