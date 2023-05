Meilandjes krijgen dag voor opening pension slecht nieuws

Het pension Code Rosé van de familie Meiland moest woensdag feestelijk geopend worden, maar ze kreeg een dag eerder te horen dat de gemeente geen vergunning verleent voor het project in Noordwijk. Dit bleek uit een gesprek bij RTL Boulevard woensdag. "Het is aan ons verkocht als een pension, maar wij waren er niet bewust van dat je hier moet wonen", vertelt Maxime in de uitzending. "Ik vind het ronduit schandalig dat wij één dag van tevoren dit telefoontje van de gemeente Noordwijk krijgen. Ik heb er geen woorden voor", zegt vader Martien. Een tijdelijke oplossing denkt de familie al wel gevonden te hebben, zodat vanaf donderdag alsnog de eerste gasten kunnen inchecken. Martien zet een stretcher neer om in het pand te bivakkeren, en zo de gasten te kunnen ontvangen. De gemeente Noordwijk was woensdagavond niet bereikbaar om te bevestigen of dit voorlopig voldoende is.