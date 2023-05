Dion Cooper laat songfestival bezinken op vakantie in Frankrijk

Dion Cooper gunt zichzelf na zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival een weekje vakantie. De 29-jarige zanger vliegt komend weekend naar Frankrijk om bij te komen, deelt hij donderdag op Instagram.

"Goed om thuis te zijn, in de natuur te zijn en wat muziek te maken! Over 2 dagen vlieg ik naar Frankrijk om te onthaasten en een week vakantie te vieren; om alle mooie waanzin te laten bezinken", schrijft Cooper. De artiest deelt daarbij wat foto's van zijn gitaren, een muziekstudio en ook een filmpje van wat bomen.

In Frankrijk hoopt Cooper ook nog een bekende tegen te komen, deelt hij. "En natuurlijk om te kijken of ik La Zarra kan vinden en haar de grootste knuffel kan geven!" La Zarra deed onlangs net als Cooper mee met het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Namens Frankrijk haalde zij met het liedje Évidemment een zestiende plaats in de finale.