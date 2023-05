Benedict Cumberbatch naast Timothée Chalamet in biopic Bob Dylan

Benedict Cumberbatch heeft een rol te pakken in A Complete Unknown, de aankomende film over het leven van Bob Dylan. De 46-jarige Brit speelt de rol van folk-legende Pete Seeger, meldt het Amerikaanse Deadline zaterdag. Het nieuwtje werd onthuld op het filmfestival van Cannes, waar regisseur James Mangold aanwezig is voor de première van zijn nieuwste film Indiana Jones and the Dial of Destiny. Pete Seeger geldt als een inspiratiebron voor Dylan. Ook zou hij Dylan financieel hebben geholpen bij het uitbrengen van zijn eerste muziek. Het filmen voor A Complete Unknown gaat in augustus beginnen. In de film, die eerder Going Electric zou gaan heten, wordt de rol van Dylan vertolkt door Timothée Chalamet. Daarnaast spelen ook Monica Barbaro en Elle Fanning mee in de film.