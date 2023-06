Marjan Berk won miljoen euro dankzij Erica Terpstra

Marjan Berk won in 2007 de hoofdprijs in de Lotto dankzij oud-zwemster en presentatrice Erica Terpstra. "Zij had mij een lootje aangesmeerd. Zo van: dat is goed voor de sport", vertelt de schrijfster en voormalig actrice in de Omroep MAX-podcast De Geboden Van Slagter en Dresselhuys.

Berk was echter al lang weer vergeten dat ze meespeelde met de Lotto toen Robert ten Brink plotseling voor de deur stond met een cheque van 1 miljoen euro. "Het zijn nooit bekende mensen die winnen. Ik was grieperig, ik zag er niet uit. Ik kon het niet geloven", weet de bedenkster van de serie Vrouwenvleugel nog.

Terpstra kreeg naderhand wel een "hartelijk bedankje", aldus Berk. Het geld is inmiddels al lang op. "Er ging al 3 ton naar de Belastingdienst", zegt ze. De rest stopte ze in de verbouwing van haar huis. Ook kregen haar schoondochters allemaal een avondjurk en haar zoons een pak.