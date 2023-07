Zien: ‘Shakende’ Roger Federer treedt samen met Coldplay op in Zürich: “Is er iets wat je niet kan?!

De tijden zijn veranderd voor oud-tennisser Roger Federer. Hij laat zijn racket niet meer op het centercourt van Wimbledon spreken, maar hanteerde afgelopen weekend een shaker bij een optreden van Coldplay in Zürich. De Zwitser gooide er op het podium zelfs een solo uit.

Ook liet de Wimbledonwinnaar ballonnen op. Coldplay-zanger Chris Martin zag dat het goed was. Hij introduceerde Federer als een van de 'oorspronkelijke bandleden' die in 1996 overstapte naar de tennisbaan. Hij mocht tijdens het nummer Don't Panic meespelen met de band, schudde zich een slag in de rondte met een klein percussie-instrument en genoot zichtbaar van het podium.

“Adventure of a Lifetime”, schrijft de twintigvoudig grandslamwinnaar op Instagram. “Is er iets wat deze man niet kan? Bedankt dat je bij ons bent teruggekomen, Roger Federer”, schrijft Coldplay. Bekijk de beelden van het melige optreden van de Zwitser op twitter:

Is there anything this man can’t do? Thank you for coming back to us @rogerfederer 🩵💫 pic.twitter.com/TQKWxQ8K4S