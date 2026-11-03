Gen Z-ouders laten gentle parenting los: deze opvoedtrend wint terrein

Jonge ouders willen het vooral anders doen dan hun eigen ouders. Onder Amerikaanse Gen Z-ouders met kinderen tot zes jaar is 'cycle breaking' de populairste opvoedaanpak: bewust patronen uit de eigen jeugd doorbreken. 41 procent past die aanpak toe.

Gentle parenting komt bij hen uit op 32 procent. Dat is opvallend, want deze generatie groeide zelf deels op met die stijl.

De cijfers komen uit een online peiling onder 2.000 Amerikaanse ouders. Die werd in augustus 2025 gehouden in opdracht van een kinderopvangketen. Dat het onderzoek nu opnieuw rondgaat, laat vooral zien hoe lang opvoedtrends online blijven rondzingen.

Wat is 'cycle breaking'?

Ouders die patronen doorbreken, kijken kritisch naar hun eigen opvoeding . Wat zij als kind als schadelijk ervoeren, willen ze niet doorgeven. Het verwerken van die eigen ervaringen staat centraal.

Het is daarmee eerder een houding dan een techniek. Je kunt het met bijna elke andere stijl combineren.

Zacht, maar niet altijd

Gen Z heeft gentle parenting niet afgeschreven. 43 procent vindt dat de stijl in sommige situaties werkt en 38 procent zegt dat hij 'zijn tijd en plaats' heeft. Onder millennial-ouders past 41 procent gentle parenting toe.

Ook de drijfveer verschilt. 54 procent van de Gen Z-ouders kiest een aanpak die kinderen voorbereidt op de echte wereld. Millennials (62 procent) letten vooral op mentale en emotionele steun.

Geen blauwdruk

De grote meerderheid van de ouders vindt dat er geen universele manier van opvoeden bestaat. Ze mengen stijlen, en 84 procent zegt dat de eigen aanpak meegroeit met het kind.

De praktijk blijft weerbarstig. Ouders krijgen twintig seconden om te reageren op alledaagse situaties, zoals wanneer een kind een winkelschap leegtrekt. 48 procent zou samen opruimen en uitleggen waarom dat niet kan. 32 procent laat het kind zelf opruimen en 31 procent biedt excuses aan bij personeel en klanten.

Achteraf zouden ouders gemiddeld 55 procent van zulke stressmomenten anders aanpakken.

Ook de harde lijn is terug

Naast de zachte stijlen wint ook een strengere variant terrein: FAFO, kort voor 'f*** around and find out'. Ouders waarschuwen en laten het kind daarna de gevolgen ervaren, zolang dat veilig is.

Critici wijzen erop dat consequenties zonder uitleg en steun weinig opleveren. Dat geldt zeker voor jonge kinderen, die oorzaak en gevolg nog niet goed kunnen koppelen.

En in Nederland?

Voor Nederlandse ouders is veel van dit alles minder nieuw dan het klinkt. Hier geldt de autoritatieve stijl al lang als gunstig: duidelijke regels, gecombineerd met warmte en aandacht voor wat het kind nodig heeft. Kinderen die zo opgroeien, ontwikkelen zich vaak goed.

Bij het opvoeden ligt de nadruk in Nederland bovendien al sterk op het begrijpen van de gevoelens van een kind. Uit pedagogische hoek klinkt daarom eerder het omgekeerde advies: je mag grenzen stellen, en die ook vasthouden.

Wie zich in geen enkel label herkent, zit dus waarschijnlijk goed. Niemand voedt de hele dag volgens één stijl op. Moeheid, irritatie en het karakter van het kind spelen net zo groot een rol.